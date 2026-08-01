Нашествие мигрантов в Сеуте назвали угрозой безопасности Европы

Испанский премьер-министр Педро Санчес оказался в уязвимой позиции из-за лояльности к мигрантам. На фоне ситуации с наплывом иностранцев в Сеуте лидеры ЕС требуют приостановить участие Испании в Шенгенской зоне, сообщило агентство Bloomberg .

«Неконтролируемая миграция представляет угрозу для Европы и Дании», — отметила датская премьер-министр Метте Фредериксен.

Испания оказалась в политической изоляции из-за миграционного кризиса, хотя раньше Санчеса считали самым прогрессивным европейским лидером.

Некоторые государства связали рост числа нелегалов с мягким законодательством Испании. Глава польского правительства Дональд Туск посоветовал европейской стране ужесточить законы о предоставлении убежища и пограничные процедуры.

Ранее во время прорыва мигрантов из Марокко в Сеуту погибли 67 человек. В городе начали устанавливать дополнительные защитные барьеры вдоль морских оградительных сооружений. На фоне кризиса Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией.