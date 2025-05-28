ФСИН опровергла информацию о побеге из СИЗО в Татарстане

Управление ФСИН России по Республике Татарстан сообщило, что побега из следственного изолятора в регионе не было. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сообщаем, что побегов из учреждений УФСИН России по Республике Татарстан не было», — отметили в федеральной службе.

Ведомство подчеркнуло, что в сети распространили недостоверную информацию о побеге.

Ранее СМИ распространили ориентировки на беглецов, осужденных за кражи и грабежи, а одного из них — еще и за убийство. Было указано, что оба мужчины родом из Тверской области. Их везли в Химки, чтобы заключить контракт с Министерством обороны. Они сбежали, когда автобус остановился на заправке. ФСИН опровергла информацию о побеге заключенных в Подмосковье.