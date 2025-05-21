ФСИН опровергла информацию о побеге заключенных в Подмосковье

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла появившуюся в интернете информацию о побеге заключенных в Подмосковье. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе ведомства.
«Побегов из учреждений УИС (уголовно-исполнительной системы), а также при конвоировании не было», — заявили там.
Ранее в распоряжении СМИ появились ориентировки на беглецов, которых судили по статьям о краже и грабеже (а одного из них — еще и об убийстве). Утверждалось, что оба родом из Тверской области, их везли заключать контракт с Министерством обороны, а сбежали они сегодня ночью в Химках, когда их автобус заехал на заправку.
Украинским беженцам в Британии посоветовали сдать экзамен по русскому
Обломки БПЛА рухнули в Туле
«НА СТАРТ!»: спорт для всех — новые возможности для детей и взрослых с ОВЗ
Волочкова раскрыла причину продажи элитной квартиры в Петербурге
Россияне за месяц потратили на Лабубу миллионы рублей
Британка попала в больницу с гриппом и осталась без рук и ног
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте