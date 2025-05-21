ФСИН опровергла информацию о побеге заключенных в Подмосковье

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла появившуюся в интернете информацию о побеге заключенных в Подмосковье. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе ведомства.

«Побегов из учреждений УИС (уголовно-исполнительной системы), а также при конвоировании не было», — заявили там.

Ранее в распоряжении СМИ появились ориентировки на беглецов, которых судили по статьям о краже и грабеже (а одного из них — еще и об убийстве). Утверждалось, что оба родом из Тверской области, их везли заключать контракт с Министерством обороны, а сбежали они сегодня ночью в Химках, когда их автобус заехал на заправку.