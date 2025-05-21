Двое заключенных совершили побег в Химках

Двое заключенных сбежали в Химках из автобуса, перевозившего осужденных. Ориентировка на мужчин появилась в распоряжении 360.ru.

Оба они — уроженцы Тверской области, обоих судили по статьям 158 и 161 Уголовного кодекса («Кража» и «Грабеж» соответственно). Также у одного из них есть судимость за убийство.

Сбежали осужденные ночью, с часа до половины второго, когда автобус заехал на заправку. Одному из них 29 лет, его рост — 173 сантиметра, телосложение среднее, местами лысоват. Был одет в темные спортивные олимпийку и брюки, а также кроссовки.

Другому скоро исполнится 42, его рост 177 сантиметров, телосложение среднее, тоже с залысинами, одет в черную кофту с капюшоном и темные спортивные брюки.

Все обстоятельства случившегося уточняются.