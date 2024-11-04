ФСИН опровергла данные о взрыве на территории СИЗО-3 в Москве

Утром 4 ноября несколько Telegram-каналов и СМИ распространили данные о взрыве на территории СИЗО-3 в Москве. В столичном ГУ ФСИН эту информацию опровергли.

«Информация о взрыве на территории СИЗО-3 не соответствует действительности. Учреждение работает в штатном режиме», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

По данным источника 360.ru, взрыв произошел на строительном объекте рядом с СИЗО в 1-м Силикатном проезде.

Известно, что в котловане на глубине 13 метров взорвался кислородный баллон. Травмы в результате происшествия получили двое мужчин — у одного повреждены обе руки, а второго оглушило.

Рабочих передали врачам скорой.