«Рванул кислородный баллон». Стали известны подробности ЧП рядом с СИЗО в Москве

На стройке близ СИЗО-3 в 1-м Силикатном проезде в столичном районе Хорошево-Мневники произошел взрыв кислородного баллона. Подробности ЧП сообщил источник 360.ru.
По уточненной информации, строительные работы проводили на глубине 13 метров. Внезапно в котловане рванул кислородный баллон.
Травмы в результате случившегося получили двое мужчин: у одного из них повреждены обе руки, второй оглушен. Их забрала скорая. Все обстоятельства происшествия уточняются.
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