«Рванул кислородный баллон». Стали известны подробности ЧП рядом с СИЗО в Москве

Источник 360.ru: на стройке рядом с СИЗО в Москве взорвался кислородный баллон

На стройке близ СИЗО-3 в 1-м Силикатном проезде в столичном районе Хорошево-Мневники произошел взрыв кислородного баллона. Подробности ЧП сообщил источник 360.ru.

По уточненной информации, строительные работы проводили на глубине 13 метров. Внезапно в котловане рванул кислородный баллон.

Травмы в результате случившегося получили двое мужчин: у одного из них повреждены обе руки, второй оглушен. Их забрала скорая. Все обстоятельства происшествия уточняются.