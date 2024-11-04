Два человека пострадали при взрыве на стройке рядом с СИЗО в Москве

Источник 360.ru: рабочие пострадали при взрыве на стройке рядом с СИЗО в Москве

Два человека пострадали при взрыве на стройплощадке в Москве. ЧП произошло в 1-м Силикатном проезде, рядом с СИЗО-3, сообщил источник 360.ru.

По имеющимся данным, рабочие находились в котловане глубиной около 10 метров. Внезапно, по неизвестной пока причине, на дне ямы, в трубе, произошел взрыв. По одной из версий, это мог быть кислородный баллон.

В результате один человек получил травмы обеих рук, второго оглушило. Для эвакуации пострадавших задействовали автокран. После мужчин передали прибывшим на место сотрудникам скорой помощи.