Два человека пострадали при взрыве на стройплощадке в Москве. ЧП произошло в 1-м Силикатном проезде, рядом с СИЗО-3, сообщил источник 360.ru.
По имеющимся данным, рабочие находились в котловане глубиной около 10 метров. Внезапно, по неизвестной пока причине, на дне ямы, в трубе, произошел взрыв. По одной из версий, это мог быть кислородный баллон.
В результате один человек получил травмы обеих рук, второго оглушило. Для эвакуации пострадавших задействовали автокран. После мужчин передали прибывшим на место сотрудникам скорой помощи.
«Строим прочное будущее». Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства
Пропавшего пенсионера нашли мертвым на Урале
Тысячи новых граждан появились в России благодаря СВО
Два человека пострадали при взрыве на стройке рядом с СИЗО в Москве
Укравший сливочное масло и шампуни москвич получил почти 2 года ИК строгого режима
Группировка войск «Запад» за сутки захватила 43 украинских «опорника»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте