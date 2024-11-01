Форель на 100 миллионов рублей уплыла из рыбного хозяйства в Новгородской области

Mash: из рыбного хозяйства в Новгородской области уплыли 100 тонн форели

Фото: Unsplash

Около 100 тонн форели, которую выращивали в озере Меглино в Новгородской области, уплыло из рыбного хозяйства. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Журналисты обратили внимание, что килограмм такой рыбы в магазине стоит в среднем около тысячи рублей. Таким образом, общую стоимость пропажи оценивают в 100 миллионов.

Тем временем новгородские рыбаки хвастаются уловом. Рыбоохрана и МЧС выставили патрули и пытаются перехватывать выловленную форель.

Ранее глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев объяснил рост цен на красную икру в этом году неудачной путиной, из-за которой добыли почти втрое меньше лососевой икры, чем год назад.

Минэкологии Подмосковья тем временем опубликовало список рыб, ловля которых запрещена под угрозой наказания вплоть до уголовного.

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