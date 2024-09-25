Минэкологии Подмосковья напомнило о запрещенных для ловли редких видах рыб

Осень в Подмосковье считается идеальным временем для рыбалки. В Минэкологии рассказали, где можно поймать настоящие трофеи, а заодно напомнили, какую рыбу ловить запрещено.

Среди подмосковных водохранилищ, богатых хищником, рыбаки выделяют Истринское, Можайское, Озернинское и Рузское. Но в них обитают и редкие виды рыб, занесенные в Красную книгу Московской области. Ловить таких запрещено законом.

Обыкновенный подкаменщик, европейский хариус, сом, жерех, чехонь, волжский подуст, белоглазка, синец, стерлядь, европейская ручная минога — такую рыбу в Подмосковье ловить нельзя. За это можно понести как административное, так и уголовное наказание.

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