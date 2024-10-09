Руководитель агентства по рыболовству Савельев рассказал, что цены на икру взлетели из-за неудачной путины

На фоне роста цен на красную икру Министерство сельского хозяйства рассматривает возможность ограничения экспорта этого продукта. В текущем сезоне ее стоимость действительно резко возросла, что связано с неудачным уловом в этом году. Об этом радио Sputnik рассказал глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Он отметил, что колебания путины происходят по циклу: четные годы, как правило, бывают неудачными, тогда как нечетные — удачными. Например, в прошлом году было поймано 609 тысяч тонн лососевых, что дало 24 тысячи тонн красной икры. В этом же сезоне добыча составила всего 8,5 тонны, что почти втрое меньше как по красной рыбе, так и по икре.

Эксперт добавил, что лососевые рыбы добываются исключительно на Дальнем Востоке, а также ловятся американцами на Аляске, что является единственным главным источником красной икры как для нашей страны, так и для США.

Глава Информационного агентства по рыболовству считает, что прежде чем Минсельхоз примет решение о возможном ограничении экспорта, необходимо проанализировать таможенную статистику, чтобы выяснить, куда и в каком объеме вывозится икра.