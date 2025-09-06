Фабрика экс-президента Украины Порошенко «Рошен» загорелась в Киеве

На киевской фабрике «Рошен», принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Над зданием поднимается густой дым. Причины и масштабы пожара не сообщаются.

Ранее в Новороссийске загорелся мусорный полигон. Пожар произошел на площади 900 квадратных метров. Огонь быстро распространяется. Дыма очень много, ветер гонит его на юг.

Еще один пожар произошел в административном здании на востоке Москвы. Предположительно, горит завод «Маяк» в районе Соколиная Гора. Огонь распространился на 200 квадратных метров. Пожар локализовали в 08:10.