Мусорный полигон загорелся в Новороссийске
В Новороссийске на площади 900 квадратных метров загорелся мусорный полигон. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
«Ранним утром поступила информация о возгорании на мусорном полигоне. На место оперативно направлены все службы: в тушении задействованы 24 человека и 11 единиц техники», — написал он.
Новороссийское лесничество охраняет границу полигона с лесом. Площадь пожара составляет около 900 квадратных метров.
«Горит уже не первый раз. Дышать нечем», — рассказала 360.ru одна из жительниц.
Пожар быстро распространяется. Дыма очень много, ветер гонит его на юг, сообщают местные жители в Сети.
Для тушения привлечены следующие силы и техника: автоцистерны, самосвалы, бульдозеры и экскаватор, сообщил «Новороссийск Life». Развернут оперативный штаб. Началась подготовка к отсыпке грунта.
Дым от горящего полигона в Щебелинке накрывает виноградники Абрау-Дюрсо, пишет Telegram-канал «ЧП Новороссийск». Сейчас там идет уборка урожая.