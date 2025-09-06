Мусорный полигон загорелся в Новороссийске

В Новороссийске на площади 900 квадратных метров загорелся мусорный полигон. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале .

«Ранним утром поступила информация о возгорании на мусорном полигоне. На место оперативно направлены все службы: в тушении задействованы 24 человека и 11 единиц техники», — написал он.

Новороссийское лесничество охраняет границу полигона с лесом. Площадь пожара составляет около 900 квадратных метров.

«Горит уже не первый раз. Дышать нечем», — рассказала 360.ru одна из жительниц.

Пожар быстро распространяется. Дыма очень много, ветер гонит его на юг, сообщают местные жители в Сети.