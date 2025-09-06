Пожар произошел в административном здании на востоке Москвы
Источник 360.ru: в районе Соколиная Гора загорелось административное здание
Огонь охватил административное здание в районе Соколиная Гора на востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.
Пожар произошел в двухэтажном помещении, расположенном на улице Ибрагимова, дом № 31, корпус 4А. Предположительно, горит завод «Маяк».
«Горит второй этаж и уже перешло на кровлю», — сообщил источник.
По его данным, пожар распространился на 200 квадратных метров.
«Произошло частичное обрушение перекрытий между кровлей и вторым этажом», — добавил собеседник 360.ru.
Площадь обрушения — 50 «квадратов». Пожар локализовали в 08:10.
Накануне вечером пожарных вызвали в Инженерный корпус Третьяковской галереи в центре Москвы. В подвале здания произошло задымление, людей эвакуировали.