Пожар произошел в административном здании на востоке Москвы

Огонь охватил административное здание в районе Соколиная Гора на востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Пожар произошел в двухэтажном помещении, расположенном на улице Ибрагимова, дом № 31, корпус 4А. Предположительно, горит завод «Маяк».

«Горит второй этаж и уже перешло на кровлю», — сообщил источник.

По его данным, пожар распространился на 200 квадратных метров.

«Произошло частичное обрушение перекрытий между кровлей и вторым этажом», — добавил собеседник 360.ru.

Площадь обрушения — 50 «квадратов». Пожар локализовали в 08:10.

Накануне вечером пожарных вызвали в Инженерный корпус Третьяковской галереи в центре Москвы. В подвале здания произошло задымление, людей эвакуировали.