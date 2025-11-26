Эвакуированным из-за атаки БПЛА жителям Чебоксар разрешили вернуться в дома

Жители Чебоксар возвращаются в свои дома после временной эвакуации. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем Telegram-канале .

«Жители, временно эвакуированные из пострадавших зданий, уже возвращаются в свои дома. Мы окажем всю необходимую поддержку тем, кто в ней нуждается», — написал он.

На Чебоксары 26 ноября была совершена массированная атака с использованием беспилотников ВСУ. В результате два жилых дома получили повреждения.

Два человека пострадали, один из них — подросток. Всем пострадавшим немедленно оказали и продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.

Сейчас ситуация стабильна, угрозы нет. Экстренные службы продолжают работать на месте ЧП, устраняют последствия.

«Прошу вас сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Не поддавайтесь панике и не распространяйте непроверенные данные или кадры с места происшествия», — призывал глава региона.

Всего за ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 33 беспилотника ВСУ над российскими регионами.

Накануне ВСУ атаковали Краснодарский край, пострадали девять человек. Был поврежден административный корпус нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. В Туапсинском районе временно закрыли два детских сада из-за падения обломков дронов.