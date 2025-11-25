Число пострадавших при ночной атаке БПЛА на Кубань возросло до девяти
Еще трое жителей Краснодарского края обратились за медицинской помощью после ночной атаки БПЛА. Таким образом, общее число пострадавших возросло до девяти. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Из них одному раненому помощь оказали амбулаторно, а восьми потребовалась госпитализация.
«В основном у людей ранения средней и легкой степени тяжести. И, слава богу, среди пострадавших детей нет», — сообщил вице-губернатор края Александр Руденко.
В результате атаки повреждения получил административный корпус нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. В Туапсинском округе временно закрыли два детских сада.
Всего над Краснодарским краем за ночь ликвидировали 76 вражеских беспилотников, еще 116 — над акваторией Черного моря. После ночной атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело.