За ночь средства ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ над Россией

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 33 беспилотника ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов сбили над Белгородской областью — 13, также 10 БПЛА отразили над Воронежской, пять — над Черным морем, четыре — над Липецкой областью и один над Брянской.

Еще этой ночью режим беспилотной атаки вводили в Новороссийске. Ближе к утру тревогу отменили.

Также ВСУ атаковали беспилотниками Чувашию. Глава республики Олег Николаев заявил, что в регионе начали эвакуировать местных жителей. В результате происшествия никто не пострадал. Губернатор призвал людей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.