«Это только моя вина». Хозяйка Блюма взяла на себя всю ответственность за его пропажу

Хозяйка Блюма заявила, что только она виновата в пропаже питомца

Владелица пса Блюма, пропавшего в Ленинградской области, отказалась предъявлять претензии к РЖД после пропажи собаки. В беседе с 360.ru она заявила, что случившееся — полностью ее вина.

«В данной ситуации вся ответственность лежит только на мне за случившееся. То, что собака убежала, что так произошло, это только моя вина, все остальное сопутствующее», — отметила девушка.

Она пожелала, чтобы сотрудники РЖД более внимательно относились к животным.

«Но винить я не могу, потому что это моя вина, что адресника не было, что собака убежала и так далее. Кому-то предъявлять претензии я не собираюсь, и раздувать из этого историю о том, что у меня есть какая-то претензия к РЖД, и я здесь ищу каких-то виноватых. Нет, я никого виноватым не делаю. Виновата в этой ситуации только я сама», — подчеркнула хозяйка.

По ее словам, сейчас питомец чувствует себя хорошо.

«Замечательно, все хорошо. Лежит на диване сейчас, спит», — рассказала собеседница 360.ru.

Владелица Блюма поделилась эмоциями после обнаружения собаки

«Когда я его увидела, это было что-то, не знаю… Какой-то взрыв чувств. Я сразу заплакала, у меня полились слезы. Огромная радость, что так получилось», — заключила девушка.

Блюм пропал 1 апреля — он сбежал из дома, сел в электричку и исчез. Оказалось, что из вагона его выгнал охранник поезда.