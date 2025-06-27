«Это моя вина». Блендер взорвался в руках у беременной россиянки

В Ставропольском крае блендер взорвался в руках у беременной девушки из Георгиевска, она получила ожоги всего тела. В беседе с 360.ru пострадавшая Алиса рассказала, что облила устройство кипятком.

«У меня был блендер, он не к сети присоединяется, а заранее заряжается. Но есть блок, то есть под воду его не сунешь: там кнопка, разъем для зарядки. Я его всегда обдавала кипятком и уже аккуратно протирала. Делала так много раз. Всегда было все нормально, но в этот раз не выдержал и лопнул», — сообщила она.

Женщина предположила, что блендер лопнул из-за давления, и на нее выплеснулся кипяток.

«Это моя вина, что я, в принципе, додумалась туда залить кипяток», — сказала Алиса.

Сейчас девушка практически на восьмом месяце беременности. После происшествия она сразу вызвала скорую, ее увезли в больницу. Затем россиянка лечилась дома.

«Чувствую себя отлично. Были ожоги второй степени, но они уже, в принципе, почти зажили. Кожа начинает уже шелушиться, уже потихоньку все отходит», — добавила она.

Ожоги у девушки были на животе, ноге и руках.

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