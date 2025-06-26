Электронная сигарета замкнула в руке у человека в Коломенском

Электронная сигарета замкнула в руке у посетителя музея-заповедника «Коломенское». Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Произошло все около 11 часов утра, когда пострадавший находился во дворце Алексея Михайловича. Ему понадобилась помощь врачей скорой помощи.

Ранее главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал о скрытой опасности электронных сигарет. По его словам, в большинстве ароматизированных вейпов применяют подсластитель неотам, который в несколько тысяч раз слаще сахара. При этом его химические свойства при нагревании и испарении до конца пока не изучили.

А доктор медицинских наук Дмитрий Еделев предупредил, что повреждения организма, которые наносят вейпы, могут быть необратимыми.