Электронная сигарета замкнула в руке у человека в Коломенском

Электронная сигарета замкнула в руке у посетителя музея-заповедника «Коломенское». Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
Произошло все около 11 часов утра, когда пострадавший находился во дворце Алексея Михайловича. Ему понадобилась помощь врачей скорой помощи.
Ранее главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал о скрытой опасности электронных сигарет. По его словам, в большинстве ароматизированных вейпов применяют подсластитель неотам, который в несколько тысяч раз слаще сахара. При этом его химические свойства при нагревании и испарении до конца пока не изучили.
А доктор медицинских наук Дмитрий Еделев предупредил, что повреждения организма, которые наносят вейпы, могут быть необратимыми.
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