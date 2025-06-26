Стали известны подробности о женщине, у которой в Коломенском замкнул вейп

Женщину, пострадавшую от замыкания вейпа в московском парке Коломенское, доставили в ожоговое отделение ГКБ имени Иноземцева. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

Электронная сигарета взорвалась у нее в руке, и огонь тут же перекинулся на одежду. Врачи диагностировали ей ожоги лица, глаз, шеи, передней грудной стенки, правой кисти и тела.

«Подобные изделия имеют литиевые батареи, которые при возгорании дают очень мощное и продолжительное пламя, поэтому такие травмы часто сопровождаются не только последствиями взрыва, но и сильными ожогами», — напомнили в Депздраве.

Ранее сообщалось, что женщина в это время находилась во дворце Алексея Михайловича.