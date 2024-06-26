«Это было страшно». В Люберцах мужчина помог задержать напавшего на женщину насильника

В Люберцах местный житель помог задержать напавшего на женщину насильника. Об этом потерпевшая рассказала 360.ru.

По словам женщины, все произошло в лесополосе во время прогулки. Неизвестный поджидал ее на детской площадке, а затем стал преследовать.

«Я поняла, что кто-то сзади. Может, он побежал, чтобы сократить эту дистанцию. Когда я просто обернулась, он уже был в трех метрах сзади. Вот это было страшно, конечно. <…> Потом произошли действия не самые приятные. Я просто не хочу рассказывать. Я просто дала ему отпор. <…> Двинула в пах ногой», — поделилась пострадавшая.

Женщине удалось вырваться из рук злоумышленника.

«Я кричала, звала на помощь», — добавила она.

Когда девушка выбежала из леса, она решила подкараулить насильника и заснять его на телефон, чтобы предъявить снимки полиции. Мужчина вышел из леса, и тогда женщина рассказала местным, что он на нее напал. Задержать злоумышленника помог житель Люберец Александр.

«Не ожидала, что у нас получится его задержать. Мы задержали его и удерживали, пока полиция не приехала», — рассказала потерпевшая.

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