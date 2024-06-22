Двое иностранцев изнасиловали женщину в Москве

Двух граждан Узбекистана задержали по подозрению в изнасиловании женщины на северо-западе Москвы. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ.
По предварительной версии, в ночь с 19 на 20 июня двое мужчин напали и изнасиловали незнакомую женщину рядом с жилым домом, расположенным в проезде Стратонавтов. На допросе они признались в содеянном. В рамках расследования их проверят на соблюдение миграционного законодательства.
Следователи будут ходатайствовать перед Тушинским районным судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.