«Ноги бы выдернула». Местные жители накинулись на избившего ротвейлера забайкальца

Забайкалец избил ротвейлера и выкинул его в мешке на мусорку в Краснокаменске. В пресс-службе регионального МВД 360.ru рассказали, что хозяина пса нашли и опросили. Сейчас правоохранители занимаются квалификацией его действий.

«Сотрудниками полиции проводится проверка. Установлен хозяин собаки. Он опрошен», — сообщили в ведомстве.

Местная жительница, у которой такая же собака, рассказала 360.ru, что ее шокировала новость. В одном из местных пабликов ее перепутали с владельцем-живодером.

«Я сама в шоке. <…> Это, конечно, страшно. Я бы сама ноги выдернула тому, что это сделал», — заявила она.

Искалеченную собаку нашли недалеко от краевой больницы № 4 на окраине города. Ротвейлера в мешке заметила прохожая. Псу провели операцию: у него была гниющая опухоль в паховой области и выбит глаз. Животному ищут нового хозяина.

Издание «Чита.Ру» сообщало, что пса зовут Барон. Владелец собаки, которому 52 года, сам явился в полицию и дал показания. Он сообщил, что его ротвейлер перестал ходить и стал агрессивным. Хозяин собаки не дожидался приезда специалистов, чтобы усыпить животное, и решил избавиться от питомца самостоятельно.

Однако он не смог добить пса и просто оставил его в мешке. Супруге мужчина сказал, что собака умерла, и ее уже похоронили.

Ранее мужчина избил таксу в подъезде многоэтажного дома в Москве. Мучителем животного оказался преподаватель английского языка из местной школы.