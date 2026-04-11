Еще один пострадавший во Владикавказе обратился за медпомощью

Меняйло: в результате ЧП во Владикавказе пострадали 11 человек

При взрыве склада с пиротехникой во Владикавказе пострадали 11 человек. Один из них сам обратился в больницу на второй день после ЧП, сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло в телеграм-канале .

По состоянию на 11 апреля, в медучреждениях находятся 11 человек. Меняйло сообщил, что один из них в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи клинической больницы скорой помощи.

«Еще один человек сегодня самостоятельно обратился в РКБ и был госпитализирован. Состояние оценивается как стабильное», — сказал глава региона.

Расчистка территории, где произошло ЧП, завершилась. Меняйло предупредил, что режим ЧС останется в силе до тех пор, пока власти не окажут помощь всем пострадавшим.

Взрыв во Владикавказе произошел 10 апреля. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подозреваемые задержаны.