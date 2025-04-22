Взрыв прогремел в Киржачском районе Владимирской области

Владимирский губернатор Авдеев заявил о взрыве в Киржачском районе

Взрыв неизвестного происхождения прогремел в Киржачском районе Владимирской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Он подчеркнул, что на место происшествия выехали ответственные службы.

Губернатор призвал местных жителей, блогеров и журналистов отказаться от распространения непроверенных сведений для соблюдения действующего в области законодательства.

«За нарушение действующих запретов предусмотрен штраф», — напомнил Авдеев.

Где именно произошел взрыв, неизвестно. ТАСС со ссылкой на Единую диспетчерскую службу района сообщил об эвакуации жителей поселка Барсово.

Собеседник агентства уточнил, что людей разместят в школах № 6 и № 7 в поселке Красный Октябрь.

Telegram-канал Baza уточнил, что эвакуацию объявили в семи населенных пунктах, расположенных в радиусе пяти километров от места взрыва.

В ночь на вторник, 22 апреля, дежурные средства противовоздушной обороны сбили 10 украинских беспилотников над российскими регионами. По данным Минобороны, основная воздушная атака пришлась над Крым, где в небе сбили пять летательных аппаратов. Еще три беспилотника ликвидировали на Белгородской областью и два — над Орловской.