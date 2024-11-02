Электросварщика задержали в Москве за поджог трех релейных шкафов

МВД: в Москве задержали поджигателя трех релейных шкафов на МЖД

Полицейские по горячим следам задержали поджигателя трех релейных шкафов на Московской железной дороге. Им оказался 42-летний житель столицы, работающий электросварщиком, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Подозреваемый поджег релейные шкафы на 13-м километре первого пикета перегона Плющево-Вешняки. Их-за этого пришлось остановить движение более 30 пригородных поездов.

После того, как мужчину задержали, он признался, что несколько месяцев назад с ним в мессенджере связался неизвестный и предложил за деньги спалить оборудование.

По полученной инструкции электросварщик купил химическую жидкость и в ночи отправился жечь релейные шкафы.

«Во время совершения преступления задержанный по видеосвязи разговаривал с куратором, однако лица заказчика он не видел», — сообщили в МВД.

Как сообщил источник 360.ru, сотрудники РЖД ликвидировали огонь до приезда пожарных, никто не пострадал. Следователи возбудили уголовное дело по статье за терроризм. Теперь москвичу грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в Подмосковье поймали четырех молодых парней, которые подожгли релейные шкафы на Московской железной дороге. Один из задержанных рассказал, что ему предложили пойти на преступление за денежное вознаграждение через Telegram.

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