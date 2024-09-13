В Подмосковье задержали поджигателей релейных шкафов на ж/д

МВД: в Подмосковье задержали 4 россиян за поджог релейных шкафов на ж/д

В Московской области транспортная полиция задержала четырех человек, которые подожгли релейные шкафы на Московской железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Информация о том, что на 45-м километре перегона Электроугли — Храпуново в районе станции Храпуново Горьковского направления МЖД горят два релейных и один батарейный шкаф, поступила в дежурную часть линейного управления ведомства на станции Москва-Курская.

Транспортные полицейские вместе с сотрудниками ФСБ, и спецназом Росгвардии установили и задержали причастных к совершению поджога. Ими оказались четверо жителей Подмосковья в возрасте 20-21 года.

Один из задержанных рассказал, что предложение поджечь релейные шкафы за денежное вознаграждение пришло через Telegram. От куратора молодой человек получил необходимые инструкции и предложил подзаработать трем знакомым.

«Злоумышленники приобрели зажигательную смесь и в ночное время на личном транспортном средстве подъехали к указанному куратором участку железнодорожных путей для совершения поджога», — уточнили в МВД.

Преступление молодые люди сняли на камеру мобильного телефона, а видеоотчет отправили заказчику. В тот же день им заплатили 34 тысячи рублей.

В отношении четырех мужчин возбудили уголовные дела о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Их отправили под стражу.