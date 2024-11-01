При возгорании релейных шкафов на МЖД никто не пострадал

Источник 360.ru: пострадавших в результате поджога релейных шкафов на МЖД нет

В результате возгорания релейных шкафов на МЖД никто не пострадал. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Движение поездов во время ЧП не останавливали, никаких отключений не было. Возгорание произошло на площади около шести квадратных метров. Как уточнил источник 360.ru, сотрудники РЖД ликвидировали огонь до приезда пожарных. Поезда следуют с ограниченной скоростью.

ЧП произошло ранним утром на перегоне Люберцы-Перово-1 Казанского направления Московской железной дороги. Там загорелись релейные шкафы, которые находились между путями около двух километров от железнодорожной станции «Плющево». По данным пресс-службы МЖД, пожар мог произойти из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

Поезда Казанского направления следуют с отклонением от графика в обе стороны, с увеличенным интервалом курсируют МЦД-3.