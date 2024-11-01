Уголовное дело возбудили после поджога релейных шкафов на МЖД

Источник 360.ru: после поджога релейных шкафов на МЖД завели уголовное дело

По факту поджога релейных шкафов на МЖД на перегоне Люберцы-Перово-1 Казанского направления возбудили уголовное дело. Об этом сообщил источник 360.ru.

Для координации действий правоохранителей на место ЧП выехал исполняющий обязанности Московско-Рязанского транспортного прокурора. В результате осмотра выяснилось, что шкафы получили повреждения.

«В ходе осмотра изъяты лакокрасочные покрытия, стеклянная бутылка, бумажная салфетка, следы обуви. Назначена трасологическая экспертиза по следу обуви», — сообщил источник.

Движение поездов восстановили, составы МЦД-3 следуют без задержек.

Неизвестные подожгли релейные шкафы рано утром 1 ноября. В результате ЧП никто не пострадал.