Поезд насмерть сбил двух человек в Ленобласти

В Ленинградской области поезд насмерть сбил двух человек. Об этом сообщила пресс-служба Аварийно-спасательной службы региона.

В службе уточнили, что заявка на эвакуацию двух сбитых поездом человек поступила 29 августа.

На место происшествия в Тосненский район направили спасателей поисково-спасательного отряда города Тосно. Два человека погибли на железнодорожных путях между поселком Стекольное и поселком Новолисино.

«Спасатели эвакуировали тела погибших к железнодорожной станции Новолисино и передали их сотрудникам полиции», — уточнили в службе.

Ранее в Краснодарском крае пассажирский поезд сбил легковой автомобиль, выехавший на железнодорожные пути на переезде станции Гостагаевская. Пострадал водитель машины.