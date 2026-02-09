Человек упал на пути на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве

Человек упал на пути в метро Москвы на Серпуховско-Тимирязевской ветке. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

«На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — сообщили в ведомстве.

Информации о пострадавшем и о причине ЧП пока не поступало. Также неизвестно, как человек попал на пути.

Один из пассажиров столичного метро жестоко избил девушку. Она успела заснять нападение на видео. Пострадавшая рассказала, что мужчина сначала вымогал у нее деньги, потом приставал с такой же просьбой к другим пассажиркам. Когда девушка попыталась его приструнить, он напал на нее.