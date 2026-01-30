Двухнедельный карантин ввели в интернате Прокопьевска после смерти 9 человек

Роспотребнадзор: карантин в интернате Прокопьевска ввели до 12 февраля

Карантин в четырех корпусах психоневрологического интерната Прокопьевска ввели до 12 февраля. Об этом РИА «Новости» сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

«Противоэпидемические мероприятия ввели до 12 февраля во всех корпусах Прокопьевского дома-интерната», — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре допустили, что в случае выявления новых заболеваний пневмонией в учреждении сроки карантина могут продлить.

В интернате после вспышки гриппа скончались девять человек. В Следственном комитете заявляли, что причиной распространения заболевания стало ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами учреждения. Идет расследование.

Глава Минздрава Кемеровской области Андрей Тарасов уточнял, что четыре постояльца дома-интерната остаются в тяжелом состоянии. Всего в учреждении находятся 440 пациентов.