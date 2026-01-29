В СК назвали причину распространения инфекции в интернате Прокопьевска

СК изъял документы из интерната в Кузбассе, где произошло массовое заражение

Вирусная инфекция распространилась в прокопьевском интернате в Кемеровской области из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей должностными лицами и работниками учреждения. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В ведомстве отметили, с 23 января признаки массового заболевания обнаружили у 46 проживающих в учреждении, их доставили в больницу.

«К настоящему времени зафиксировали смерть трех пациентов, состояние здоровья ухудшилось вследствие заболевания. Также выясняются причины смерти еще шести человек из числа постояльцев интерната», — заявили в пресс-службе.

СК в рамках уголовного дела допросил ответственных лиц и медицинский персонал интерната. Из учреждения изъяли документы об организации медицинского обслуживания и соблюдении санитарного режима. Следователи назначили экспертизы для установления точной связи между действиями персонала и наступившими последствиями.

Ранее стало известно, что в интернате умерли как минимум девять человек после вспышки гриппа.