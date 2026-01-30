В Кузбассе четверо пациентов скандального интерната остаются в тяжелом состоянии

Четверо постояльцев Прокопьевского интерната продолжают оставаться в тяжелом состоянии. Об этом на общественном совете сообщил глава Минздрава Кемеровской области Андрей Тарасов.

По его словам, 17 человек разместили в Новокузнецкой инфекционной больнице, один — в тяжелом состоянии, остальные 16 — в состоянии средней степени тяжести. В Прокопьевской больнице находятся 34 человека, трое — в тяжелом состоянии.

«По 10 госпитализированным из Новокузнецкой инфекционной больницы получили отрицательный результат, пациентов выпишут сегодня», — сказал он.

Глава Минсоцзащиты Наталья Чайка отметила, что в интернате организовали два изолированных помещения. В одном выписанные находятся на карантине, а в другой отправляют пациентов с подозрением на заболевание. Всего в учреждении проживают 440 человек, их ежедневно осматривают.

В интернате после вспышки гриппа скончались девять человек. В СК заявляли, что причиной распространения заболевания стало ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами учреждения.