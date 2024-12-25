Двое пострадавших при взрыве в ТЦ Владикавказа отказались от госпитализации

Два человека, пострадавших при взрыве в ТЦ «Алания Молл», получили медицинскую помощь на месте. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.
«По уточненной информации, двое пострадавших при взрыве в ТЦ „Алания Молл“ отказались от госпитализации. Помощь им оказали на месте», — написал он.
Также Меняйло пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Взрыв произошел в ТЦ «Алания Молл» 25 декабря. В здании вспыхнул пожар. Причиной ЧП в торговом центре, по данным главы Северной Осетии, стало падение обломков беспилотника. Пламя полностью потушили к 10:15 утра. Огонь распространился примерно 800 квадратных метров.
Жертвой взрыва в торговом центре стала работавшая там уборщица Ида Чаваева. Дочь погибшей Карина рассказала 360.ru о случившемся.
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