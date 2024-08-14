Двое подростков устроили вечеринку в Истре и попали в больницу с ожогами

В элитном коттеджном поселке на территории городского округа Истра случился пожар. Подростки во время вечеринки пытались разжечь декоративный камин и получили сильные ожоги. Двух человек положили в больницу, сообщил источник 360.ru.

День рождения 17-летнего парня отмечали в коттеджном поселке «Крона» в деревне Аносино. К нему пришли семеро друзей. По информации 360.ru, подростки решили разжечь декоративный камин и спровоцировали пожар. В течение 40 минут они пытались потушить огонь самостоятельно, приехал отец именинника.

Источник 360.ru сообщил, что виновник торжества получил термические ожоги первой-второй степеней 20-22% поверхности тела — грудной клетки, живота, кистей и шеи. Его гостью с поражением 99% сначала увезли в Ильинскую больницу в деревне Глухово, затем перевели на лечение в Москву.

Пожар потушили на площади 16 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС Подмосковья. Спасатели подтвердили, что пострадали два подростка, в том числе именинник. Прокуратура Московской области сообщила, что правоохранители устроили процессуальную проверку.

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