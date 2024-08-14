Крупный пожар на фасаде ТЦ в Москве сняли на видео
На Большой Черемушкинской улице в Москве продолжают тушить крупный пожар в здании торгового центра «Рио». По предварительным данным, огонь удалось локализовать на площади 200 квадратных метров.
В Москве на месте пожара работают 40 специалистов и 11 единиц техники. Источник 360.ru уточнил, что огонь не только распространился по фасаду, но также затронул помещение подсобки.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Проверку под факту случившегося взяла на контроль прокуратура города. Все обстоятельства пожара уточняются.
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