Пожар в ТЦ «Рио» в Москве полностью потушили. Что стало с фасадом здания

Обгоревший ТЦ на юго-западе Москвы сняли на видео

Крупный пожар в ТЦ «Рио» на юго-западе Москвы полностью потушили. Об этом сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, огонь успел охватить 200 квадратных метров. Пламя затронуло фасад торгового центра и подсобное помещение, уточнял источник 360.ru.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Также в МЧС опровергали данные о том, что для тушения пламени специалисты собирались привлекать авиацию.

«Необходимости привлечения авиации нет. На месте работают 52 специалиста и 16 единиц техники. Пострадавших нет», — указывали в ведомстве ранее.

Ефимов: 14 площадок на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе КРТ

Хайнань станет новой Турцией. Сколько стоит отдых на Южно-Китайском море

Мошенников накажут за дипфейки. Технологии стали опасны?

В ОК запустили новую систему приватности публикаций

Мем про альтушек. Кто они такие, что за субкультура и при чем тут «Госуслуги»?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте