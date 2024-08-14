Пожар в ТЦ «Рио» в Москве полностью потушили. Что стало с фасадом здания

Обгоревший ТЦ на юго-западе Москвы сняли на видео

Крупный пожар в ТЦ «Рио» на юго-западе Москвы полностью потушили. Об этом сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, огонь успел охватить 200 квадратных метров. Пламя затронуло фасад торгового центра и подсобное помещение, уточнял источник 360.ru.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Также в МЧС опровергали данные о том, что для тушения пламени специалисты собирались привлекать авиацию.

«Необходимости привлечения авиации нет. На месте работают 52 специалиста и 16 единиц техники. Пострадавших нет», — указывали в ведомстве ранее.