Движение транспорта остановили по двум шоссе из-за пожара на складе в Пушкино
«Мострансавто»: движение машин остановлено по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе
В Московской области полностью остановили движение транспорта по Ивантеевскому и Ярославскому шоссе. Об этом сообщили в «Мострансавто».
«Автобусы маршрутов 22, 40, 47, 316, 451 работают по фактическому прибытию на остановочные пункты», — уточнили на предприятии.
Ранее на складе в Пушкино огнеборцы локализовали возгорание, охватившее площадь в 21 тысячу квадратных метров.
Пожар тушили более 100 человек и 27 единиц техники. Группировку сил и средств пришлось увеличить вдвое после обрушения кровли склада и увеличения площади возгорания.
Как сообщали в главке МЧС Подмосковья, огонь быстро распространялся из-за хранения на складе бочек с легковоспламеняющейся жидкостью и газовых баллонов. Рядом загорелось еще соседнее здание.