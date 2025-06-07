Движение транспорта остановили по двум шоссе из-за пожара на складе в Пушкино

«Мострансавто»: движение машин остановлено по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе

В Московской области полностью остановили движение транспорта по Ивантеевскому и Ярославскому шоссе. Об этом сообщили в «Мострансавто» .

«Автобусы маршрутов 22, 40, 47, 316, 451 работают по фактическому прибытию на остановочные пункты», — уточнили на предприятии.

Ранее на складе в Пушкино огнеборцы локализовали возгорание, охватившее площадь в 21 тысячу квадратных метров.

Пожар тушили более 100 человек и 27 единиц техники. Группировку сил и средств пришлось увеличить вдвое после обрушения кровли склада и увеличения площади возгорания.

Как сообщали в главке МЧС Подмосковья, огонь быстро распространялся из-за хранения на складе бочек с легковоспламеняющейся жидкостью и газовых баллонов. Рядом загорелось еще соседнее здание.