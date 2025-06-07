Пожар на складе в Пушкино локализовали

Огнеборцы локализовали возгорание на складе в Пушкино на площади 21 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Пламя охватило здание, где хранилась легковоспламеняющаяся жидкость в бочках, а также газовые баллоны и поддоны.

Возгорание сначала тушили более 50 специалистов и 12 единиц техники, потом силы и средства нарастили. По дополнительной информации, численность техники увеличили до 27 единиц, а огнеборцев стало более 100 человек. Кровля склада обрушилась на площади 13 тысяч квадратных метров.

По данным подмосковного Минэкологии, концентрация загрязняющих веществ не превысила 0,2 предельно допустимой максимальной разовой концентрации.