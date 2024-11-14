Движение поездов после обрушения моста в Крыму восстановят к 11:00

Движение пригородных поездов после обрушения моста в Джанкойском районе Крыма восстановят 14 ноября к 11:00. В настоящее время специалисты заканчивают расчистку железнодорожных путей, сообщил в своем Telegram-канале советник главы региона Олег Крючков.

ЧП произошло накануне вечером на дороге Джанкой — Маслово. Как сообщил источник 360.ru, пострадали два человека. Одного из них доставили в центральную районную больницу в тяжелом состоянии, второй отказался от госпитализации.

В момент аварии на мосту находились легковой автомобиль и грузовик. По мнению следователей, причиной обрушения переправы могла стать перегруженная машина.

Из-за обвала моста железнодорожное сообщение между Крымом и Запорожьем для грузовых перевозок приостановили. Начался разбор завалов на месте обрушения.