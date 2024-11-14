Грузовые ж/д перевозки остановили между Крымом и Запорожьем из-за обвала моста

Министерство транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области объявило о приостановке грузового железнодорожного сообщения с Крымом. Поезда поставили на стоп из-за обрушение автомобильного моста в Джанкойском районе, сообщил ТАСС.
«Восстановить сообщение предполагается в течение суток, сразу после завершения разбора обрушившегося моста на территории Крыма», — уточнили в запорожском Минтрасе.
Там добавили, что рисков долгосрочной остановки железнодорожного движения нет. Пассажирам рассказали, что пассажирские поезда из Крыма в Ростов-на-Дону не ходят через Донбасс.
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