Грузовые ж/д перевозки остановили между Крымом и Запорожьем из-за обвала моста

Министерство транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области объявило о приостановке грузового железнодорожного сообщения с Крымом. Поезда поставили на стоп из-за обрушение автомобильного моста в Джанкойском районе, сообщил ТАСС .

«Восстановить сообщение предполагается в течение суток, сразу после завершения разбора обрушившегося моста на территории Крыма», — уточнили в запорожском Минтрасе.

Там добавили, что рисков долгосрочной остановки железнодорожного движения нет. Пассажирам рассказали, что пассажирские поезда из Крыма в Ростов-на-Дону не ходят через Донбасс.

Переправа между селами Изумрудное и Маслово рухнула вечером 13 ноября. Пострадали два человека, никто не погиб.