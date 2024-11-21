Движение поездов полностью восстановили после ДТП с асфальтоукладчиком в Щелкове

На фрязевской ветке Ярославского направления Московской железной дороги полностью восстановили движение поездов после аварии электрички с асфальтоукладчиком. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

В 8:29 на перегоне Щелково — Соколовская движение восстановили по обоим путям. Его приостанавливали после столкновения пригородной электрички с выехавшим на железнодорожные пути перед приближающимся поездом асфальтоукладчиком.

В ходе восстановительных работ железнодорожники вернули на рельсы головной вагон пригородного поезда и отбуксировали его с места происшествия.

«На время приостановки движения поезда дальнего следования прибывали на Восточный вокзал, а компания-перевозчик „ЦППК“ запустила компенсационные автобусы», — заявили в МЖД.

В ДТП пострадал водитель асфальтоукладчика, его доставили в больницу.