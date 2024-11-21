Место ДТП асфальтоукладчика и электрички в Подмосковье сняли на видео

Обстоятельства столкновения экскаватором Мосавтодора и электрички начали выяснять специалисты Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Кадры с места происшествия появились в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, авария произошла сегодня около пяти часов утра неполадку от остановочного пункта Воронок.
«В результате произошел сход головного вагона одной колесной пары», — подчеркнули в пресс-службе.
По данным МЖД, водителя экскаватора доставили в больницу. Погибших при столкновении нет.
После ДТП на перегоне Щелково-Соколовская по маршрутам направили 16 автобусов по маршрутам Воронок — Соколовская и Щелково-Воронок-Соколовская (продление 7 маршрута)
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«Пассажиры из Щелково будут перенаправлены на компенсационные автобусы по маршруту Щелково-Соколовская, далее пересадка на поезд до Москвы», — заключили в МЖД.
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