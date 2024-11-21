Водителя асфальтоукладчика доставили в больницу после аварии с поездом в Подмосковье

МЖД: водителя асфальтоукладчика отвезли в больницу после ДТП с поездом в Щелкове

Пострадавшего при столкновении с поездом в Щелкове водителя асфальтоукладчика отвезли в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

«По предварительной информации, водителя асфальтоукладчика доставили в больницу», — заявили в пресс-службе.

По уточненной информации, авария произошла из-за выезда асфальтоукладчика на железнодорожные пути перед приближающимся поездом движение. На фрязинской ветке Ярославского направления движение идет от Монино до Щелкова, а также от Соколовской до Москвы.

Для перевозки пассажиров от станции Соколовская до Щелкова задействовали компенсационные автобусы. Поезда дальнего следования № 35 Нижний Новгород-Москва и № 91 Северобайкальск-Москва прибыли на Восточный вокзал.

Для координации работы по ликвидации последствий ЧП на Московской железной дороге создали оперативный штаб под руководством начальника дороги Валерия Танаева.