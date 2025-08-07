Движение транспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщил информцентр о ситуации на переправе.

Причину перекрытия моста он не озвучил. Также информцентр попросил автомобилистов и пассажиров, находящихся около переправы, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Примерно в 7:45 он сообщил, что движение по Крымскому мосту возобновили.

Ранее у переправы возникла пробка рекордного размера. В очередь выстроились порядка 2,2 тысячи автомобилей с обеих сторон. По данным информцентра, 30-километровая пробка образовалась в воскресенье, 3 августа. Время ожидания со стороны Тамани составило до пяти часов.

Из-за увеличившегося потока полиция усилила контроль за дорожной обстановкой, а также за соблюдением ПДД. В Госавтоинспекции напомнили о важности строгого соблюдения правил и законов.