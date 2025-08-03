Длина пробки у Крымского моста побила рекорд и достигла 30 км

С обеих сторон Крымского моста скопилась очередь из 2,2 тысячи автомобилей

Днем в воскресенье с обеих сторон Крымского моста скопилась очередь из 2,2 тысячи автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной ситуации на транспортном переходе.

Со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находится 1850 транспортных средств. Предполагаемое время ожидания проезда — до пяти часов.

Со стороны Керчи в очереди на ручной досмотр стоят около 350 автомобилей, время ожидания — один час.

Telegram-канал Mash уточнил, что пробка растянулась на 30 километров. Это новый рекорд. Предыдущий рекорд поставили в июле, когда затор был в 22 километра.

По Крымскому мосту разрешили проезд автомобилей, автобусов и микроавтобусов. Грузовой транспорт может следовать на полуостров с помощью Керченской паромной переправы или по маршруту через новые территории.

Ранее туристам предложили альтернативные маршруты из-за пробки на Крымском мосту.