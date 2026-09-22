Рулевой и пассажир вылетевшего на берег катера погибли в Саратовской области

Саратовские следователи завели дело после смертельной аварии с катером на Волге

Проходивший по акватории Волги прогулочный катер на скорости столкнулся с берегом в районе села Березовая Лука в Саратовской области. От полученных травм на месте скончались рулевой и пассажир судна. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.

В ведомстве подчеркнули, что завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Для выяснения всех обстоятельств на место прибыли криминалисты. В ходе работы они также намерены установить ответственных за эксплуатацию катера.

В начале августа в устье канала в районе хутора Садки Краснодарского края на скорости столкнулись две моторные лодки. Как сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России, от полученных травм на месте скончался 20-летний мужчина. Еще пять человек, включая ребенка, получили травмы.