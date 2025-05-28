Сегодня 08:58 Движение на части улицы в Зеленограде перекрыли после атаки беспилотников
Участок Озерной аллеи перекрыли в Зеленограде. Об этом сообщили в
пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Водители временно не смогут проехать от пересечения с Каштановой аллеей до д. 5с2 по Озерной аллее. Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.
Причину введения ограничений в ведомстве не объявили. Сообщения о перекрытиях появились на фоне ночной массированной
атаки украинских беспилотников на Московскую область.
Минувшей ночью столичный градоначальник сообщил об
атаке вражеских дронов на Москву. Сначала появилась информация о шести сбитых, и о других уничтоженных украинских БПЛА. К утру количество ликвидированных беспилотников выросло до 33.
По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, в небе над Подмосковьем
уничтожили 42 беспилотника.
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