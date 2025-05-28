Движение на части улицы в Зеленограде перекрыли после атаки беспилотников

Участок Озерной аллеи перекрыли в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Водители временно не смогут проехать от пересечения с Каштановой аллеей до д. 5с2 по Озерной аллее. Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.

Причину введения ограничений в ведомстве не объявили. Сообщения о перекрытиях появились на фоне ночной массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область.

Минувшей ночью столичный градоначальник сообщил об атаке вражеских дронов на Москву. Сначала появилась информация о шести сбитых, и о других уничтоженных украинских БПЛА. К утру количество ликвидированных беспилотников выросло до 33.

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, в небе над Подмосковьем уничтожили 42 беспилотника.