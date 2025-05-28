Силы ПВО сбили шесть беспилотников, летевших на Москву

Российская система ПВО сбила шесть украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом в Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил градоначальник.

Сначала Собянин сообщил о четырех уничтоженных беспилотниках, потом пришло сообщение о еще двух украинских дронах, которые направлялись в сторону столицы.

Всего силы противовоздушной обороны с 21:00 до 0:00 сбили 112 беспилотников ВСУ над российскими регионами, об этом сообщили в оборонном ведомстве.

В ночь на 27 мая российские системы ПВО уничтожили 99 беспилотников над российскими регионами. Больше всего дронов ликвидировали над Белгородской областью — 56, над Воронежской — 25 БПЛА.